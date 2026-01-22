No “Dois às 10”, comentamos os últimos casos da atualidade, analisando-os com rigor e partilhando os seus contornos mais relevantes. Entre perspetivas jurídicas, investigação forense e compreensão psicológica, os comentários oferecem uma visão completa e esclarecedora sobre os acontecimentos.
Filha de conhecida atriz está desaparecida. Apelos multiplicam-se
- Joana Lopes
- Há 2h e 59min
02:15
06:19
Cláudio Ramos reage a notícia inesperada: “Foi um escândalo, ninguém estava à espera”
Hoje às 10:00
05:53
Adriano Silva Martins confessa sentimentos amorosos: “Gosto de dois”
Hoje às 10:29
10:54
Esta sobremesa é um sucesso mundial. E é feita com poucos ingredientes
Hoje às 10:51
03:23
É um sucesso nas redes sociais, mas poucos sabem como tudo começou
Hoje às 11:22
03:26
Mafalda é a primeira criança diagnosticada em Portugal com esta síndrome rara
Hoje às 11:40
04:39
Pai revela como é conviver com a doença rara da filha: “Nós temos a certeza que os sintomas vão piorar e que ela vai ser dependente”
Há 3h e 59min
03:00
Mãe pede ajuda para a filha: “Estamos sem dinheiro para o resto”
Há 3h e 57min