Filha de Joana nasceu morta: “Fui eu que falhei, que fiz alguma coisa de errado para que isto acontecesse?”

No “Dois às 10”, conhecemos a história de Joana e Pedro, que viveram uma gravidez feliz até ao sétimo mês, quando descobriram que a bebé estava em sofrimento e foi necessário realizar uma cesariana de emergência. Catarina nasceu com apenas 900 gramas e os pais foram confrontados com uma decisão inimaginável: proporcionar à filha conforto e ausência de dor ou lutar pela sua sobrevivência, mesmo perante a possibilidade de ficar com sequelas graves. Uma história de amor, coragem e esperança que marcou para sempre esta família.