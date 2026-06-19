Filho de Célia deixou carta de despedida e pôs fim à vida: «A todos, amo-vos. Espero um dia encontrar-vos»

No «Dois às 10», Célia começa por dizer que viveu durante meses com medo que o filho tirasse a própria vida e foi o que aconteceu. Explica que soube das intenções de Duarte por uma carta que a filha encontrou, onde este referia que não queria viver. Para além da carta, estava também uma mochila com uma corda. Célia conta que o filho estava com uma grande depressão e, depois de um internamento, uma semana após regressar ao trabalho (no hospital militar), tirou a própria vida. A mãe conta que parecia estar a viver um filme. A dura realidade foi explicada através de uma carta que ele deixou e que Célia lê.