Filho de Dália é gozado por ser diferente: «É o bobo da corte»

Carla Anes

Hoje às 11:18

No «Dois às 10», Dália relatou o sofrimento do filho, que é alvo de bullying na escola. O jovem, diagnosticado com autismo atípico, é gozado por falar sozinho, cantar e «estar no seu mundo», como descreveu a mãe. As agressões físicas começaram por volta dos 10 anos, com empurrões, rasteiras, baterem-lhe nas costas e provocações na cantina, a ponto de o jovem deixar de comer. Dália descreveu um episódio em que o filho foi arranhado na cara, empurrado contra uma parede e pisado por vários colegas. Após uma tentativa de rasteira, o filho tentou afastar a criança que o agredia e acabou por lhe dar um pontapé no abdómen e outro no gémeo. Dália vive constantemente preocupada e ansiosa com o bem-estar do filho.

