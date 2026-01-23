Filho de Sara Santos sobre a perda gestacional da mãe: “Enquanto estivermos nisto, a minha irmã não está a descansar”

No “Dois às 10”, recebemos o filho e o namorado de Sara Santos, da 1ª Companhia, para conhecer melhor a recruta que tem surpreendido todos com a sua evolução. Carlos Silva, o filho, e Gonçalo Sousa, namorado há três anos, partilham histórias e momentos desta recruta fora da companhia, revelando o lado mais humano e inspirador de quem está a dar tudo para brilhar.