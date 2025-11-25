No «Dois às 10», abordamos uma temática urgente e muitas vezes subestimada: a saúde cardiovascular. Na passada quinta-feira, Nuno Markl foi internado de urgência na sequência de um AVC, mas já veio tranquilizar os seguidores, assegurando que está a recuperar. Esta situação relembra-nos que as doenças cardiovasculares, embora muitas vezes desvalorizadas, são uma das principais causas de morte, especialmente entre mulheres, sendo responsável por uma em cada três mortes. Falamos também com Filipa, que sofreu um AVC aos 17 anos e sobreviveu, mas que ainda hoje lida com sequelas.
Filipa, aos 17 anos, passou pelo mesmo que Nuno Markl. Afinal, o que está na origem de um AVC?
- Joana Lopes
- Hoje às 10:41
NESTE PROGRAMA
