Filipa escolheu a droga em vez das filhas. Recuperou-se, mas a filha ainda não a perdoou

No «Dois às 10», conhecemos a história de Filipa, uma mulher que viu a sua vida fugir-lhe das mãos após se envolver numa relação profundamente tóxica. O ciclo de violência física e psicológica empurrou-a para o consumo de cocaína, levando-a a um estado de dependência que a afastou das filhas e a deixou sem rumo, sem forças e sem vontade de viver. Nesta conversa intensa e emotiva, Filipa recorda o momento em que tocou no fundo e revela como encontrou, passo a passo, o caminho para recuperar a dignidade, a saúde e o amor-próprio.