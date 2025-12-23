Filipa reformou-se para apoiar o marido e os filhos e perdeu a vontade de cuidar de si

Filipa começa por dizer que desde que se reformou que deixou de cuidar dela e que, por vezes, tem saudades de quando se maquilhava e arranjava para ir para o trabalho, ainda que sempre tenha tido falta de autoestima. Conta ainda que a rotina dela é entre ir às compras, a casa dos pais e cuidar do marido e que, por isso, não lhe dá vontade de se arranjar, mas sabe que isso está errado, pois, quando faz um esforço para se arranjar, sente que o dia corre melhor.