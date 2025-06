Filipe viajou por mais de 40 países com a família enquanto fazia hemodiálise

No «Dois às 10», Filipe Almeida, do 'All aboard family', inspira ao partilhar a sua experiência de viajar com doença renal. A estabilidade financeira foi alcançada através da plataforma 'All aboard' e do Instagram, permitindo à família viver a 100% das viagens. A transição para este estilo de vida não foi fácil, com desafios financeiros e a necessidade de vender bens para financiar o primeiro ano. Saiba mais em TVI Player