«Fiquei escandalizado»: Cláudio Ramos sobre acontecimento na gala do «Big Brother»

No «Dois às 10», Cláudio Ramos conversa com Luísa Castel-Branco, Gonçalo Quinaz e Cinha Jardim sobre a gala do «Big Brother». Nuno foi expulso com 47% da votação do público, numa emocionante despedida da casa mais vigiada do país. A gala ficou marcada por momentos de tensão, com os concorrentes a despedirem-se de Nuno, deixando Carina visivelmente emocionada com a sua saída. Saiba mais em TVI Player