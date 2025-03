Flávia Monteiro (Nufla) faz revelação inesperada sobre novo namorado e o tão falado beijo na final do Desafio Final

Dois às 10

Hoje às 11:59

No Dois às 10, Flávia Monteiro, mais conhecida pelo nome artístico Nufla, conversa com Cristina Ferreira sobre o beijo que despertou tantas atenções na grande final do Secret Story - Desafio Final e o suposto namorado anunciado em direto por Cláudio Ramos.