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Flávia passou a vida a cuidar dos outros e, agora, enfrenta doença potencialmente fatal

No “Dois às 10”, conhecemos a história de Flávia, uma enfermeira de 43 anos com mais de 20 anos dedicados a cuidar dos outros com amor e compaixão. Hoje, o papel inverte-se: enquanto enfrenta a luta contra um cancro da mama, é Flávia quem precisa de apoio e carinho. Uma história de coragem, resiliência e da força do espírito humano frente às adversidades.

  • Joana Lopes
  • 2 abr, 11:24
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