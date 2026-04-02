Flávia passou a vida a cuidar dos outros e, agora, enfrenta doença potencialmente fatal

No “Dois às 10”, conhecemos a história de Flávia, uma enfermeira de 43 anos com mais de 20 anos dedicados a cuidar dos outros com amor e compaixão. Hoje, o papel inverte-se: enquanto enfrenta a luta contra um cancro da mama, é Flávia quem precisa de apoio e carinho. Uma história de coragem, resiliência e da força do espírito humano frente às adversidades.