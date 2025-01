Flávia sobre o reencontro com a família: «Valeu imenso a pena!»

Carla Anes

Ontem às 11:03

No «Dois às 10», Flávia Monteiro desabou em lágrimas ao reencontrar a família após a sua expulsão. A ex-concorrente do «Secret Story - Desafio Final» revelou que a sua saída do programa valeu a pena, destacando a emoção do reencontro.