Flávio viu o pai abandonar a mãe depois do diagnóstico de cancro: «Já o retirei da minha vida»

No «Dois às 10», conhecemos Rute e John. Rute fala de como o sobrinho enfrenta sérias dificuldades de aprendizagem. À parte, enfrenta uma dor de ter perdido a mãe. Rute, que ainda está a processar o luto tem em mãos um sobrinho com uma doença que nem os médicos conseguem explicar a razão. Esta tia tem só uma preocupação… o dia em que não estiver cá, o que poderá ser de John?