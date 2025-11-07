Foi a professora quem revelou o segredo que Simone tentou esconder dos pais

No «Dois às 10», conhecemos a história comovente de Simone, que aos 15 anos descobriu que estava grávida. Entre o medo e a incerteza de contar aos pais, viveu momentos de grande tensão e dúvida. A 28 de agosto de 2020, a vida de Simone e do namorado Mário Bruno mudou para sempre com o nascimento do pequeno Duarte. Aquilo que começou como uma preocupação transformou-se numa enorme alegria — hoje, os avós estão completamente rendidos ao neto e a família vive com o coração cheio de amor.