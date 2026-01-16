Uma mulher grávida deu à luz um bebé já sem vida na casa de banho do hospital CUF Tejo, em Lisboa, e terá tentado desfazer-se do corpo na sanita. O caso é comentado na atualidade do «Dois às 10».
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Foi ao hospital com uma dor nas costas, mas foi apanhada na casa de banho a tentar desfazer-se de um bebé na sanita
- Dois às 10
- Há 1h e 8min
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
09:52
Foi ao hospital com uma dor nas costas, mas foi apanhada na casa de banho a tentar desfazer-se de um bebé na sanita
Há 1h e 8min
01:37
Cláudio Ramos dirige-se a Cristina Ferreira: “Se gostasses de mim de verdade, tinhas ficado”
Há 3h e 35min
10:22
Chegaram a dizer-lhe: “Não vais ter marido e ninguém que te queira”. Hoje, Graciela é uma mulher de sucesso e admirada
Há 3h e 13min
06:23
É uma cara conhecida das redes sociais, mas poucos conhecem a história por detrás da sua missão de ajudar os outros
Há 2h e 54min
01:39
Em minutos, Octávio viu o legado do avô ser engolido por chamas
Há 2h e 15min
05:31
Em poucos minutos, perdeu tudo para o fogo. Hoje, Octávio precisa de todos nós. Saiba como contribuir
Há 2h e 5min
02:20
Aos 18 anos, quando ninguém acreditava, Beatriz venceu a morte
Há 2h e 0min
07:20
Pai de jovem de 18 anos vítima de acidente de viação grave relembra: “Estava desfigurada”
Há 1h e 42min
05:59
Pais procuram a pessoa que impediu a filha de morrer na autoestrada depois de um grave acidente de viação
Há 1h e 41min
03:09
Homem abusa da filha e do neto durante 30 anos: “Amedrontava toda a família para que ninguém dissesse o que se passava”
Há 1h e 3min