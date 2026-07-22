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Foi apenas levantar dinheiro e perdeu a vida. Mulher de José foi vítima de tragédia: «Em meia dúzia de minutos desmoronou-se tudo»

No «Dois às 10», José recorda a tragédia que lhe tirou a mulher quando ela saiu apenas para levantar dinheiro e acabou vítima de um atropelamento fatal. A conversa em estúdio sublinha o choque do momento e a forma como, em meia dúzia de minutos, a vida da família ficou completamente desfeita.

  • Dois às 10
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