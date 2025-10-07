Foi desta? Cristina Ferreira apanha momento íntimo de Liliana e Fábio: «O primeiro beijo foi em direto?»

No «Dois às 10», Cristina Ferreira faz ligação em direto à casa do «Secret Story 9» e apanha um momento íntimo entre Liliana e Fábio.
- Hoje às 13:09
00:42
Hoje às 13:09
16:58
Saiba com que alimentos deve usar folha de alumínio
Hoje às 10:23
16:58
Não junte estas frutas na fruteira, diz engenheira alimentar
Hoje às 10:25
16:58
Não lave o frango antes de o cozinhar. Engenheira alimentar alerta para perigo
Hoje às 10:27
16:58
Nunca guarde as batatas junto deste alimento
Hoje às 10:27
08:55
Após ‘tempestade’ no «Big Brother Verão», Daniela Santos vê sonho concretizado
Hoje às 10:33
08:55
Cristina Ferreira comenta relação amorosa: «Dos casais mais felizes e apaixonados»
Hoje às 10:33
01:52
Daniela Santos reage ao pedido de namoro de Afonso Leitão a Catarina Miranda: «Se quisesse viver de polémicas…»
Hoje às 10:37
01:52
Após envolvimento com Afonso Leitão, Cláudio Ramos questiona Daniela Santos: «O teu coração está ocupado?»
Hoje às 10:37
01:52
«Eu tenho mais que fazer»: Daniela Santos reage às novidades na relação de Afonso Leitão a Catarina Miranda
Hoje às 10:37
01:52
Cristina Ferreira aborda Daniela Santos sobre o pedido de namoro de Afonso Leitão a Catarina Miranda: «Imaginavas aquilo?»
Hoje às 10:37
02:59
Daniela Santos lança duras críticas a Liliana: «Sou solidária com o Zé»
Hoje às 10:43
23:39
No ano da morte do pai, Anabela enfrentou o quarto cancro da família: «Foi a coisa mais difícil da minha vida»
Hoje às 11:35
23:39
Cantora portuguesa ocultou diagnóstico de cancro do público. Dois anos depois, conta tudo
Hoje às 11:40
03:52
Filipa foi devolvida a instituição pela família de acolhimento: «Já os chamava pais»
Hoje às 11:51
16:08
Aos 15 anos, Filipa foi devolvida pela família de acolhimento que a tinha adotado
Hoje às 11:54