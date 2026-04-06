«Foi mesmo o Ricky que disse isso?»: Luzia fica espantada ao descobrir o que o ex-concorrente contou sobre Liliana

No «Dois às 10», Luzia volta a ver imagens do Secret Story e fica espantada ao descobrir o que Ricky disse sobre Liliana na casa, longe dos olhos da mulher. Em estúdio, a ex-concorrente reage em direto às declarações do antigo colega, comenta a forma como ele expôs a relação e não esconde a surpresa com a postura de Ricky no jogo.