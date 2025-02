Foi mordida por um cão, com apenas 5 anos, e perdeu uma perna, aos 14, num atropelamento

Carla Anes

Hoje às 11:51

No «Dois às 10», Sandra recordou os momentos de terror que viveu com a sua filha. Aos cinco anos, a filha de Sandra foi mordida por um cão, tendo ficado com 70 pontos na cabeça. Aos 14 anos, foi atropelada por um autocarro numa passadeira e Sandra temeu o pior ao ser informada que tinha que assinar para a filha ter alta do hospital. Depois de vários dias internada, a filha de Sandra recebeu alta e continua o processo de recuperação.

