“Foi um papel muito ingrato”: Manuel Luís Goucha recorda a chegada de Maria Cerqueira Gomes à TVI

No “Dois às 10”, Maria Cerqueira Gomes e Manuel Luís Goucha levantam o véu sobre o novo talent show da TVI, “Simply The Best - O Melhor dos Melhores”, que estreia já amanhã à noite. Os apresentadores vão contar tudo sobre este grande formato de entretenimento que promete surpreender os portugueses e celebrar talentos extraordinários. Mas antes, mostramos-lhe um pequeno vislumbre daquilo que pode esperar desta nova aposta da estação.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 11:44
