Fomos conhecer os bastidores da nova novela da TVI, «Terra Forte»

No «Dois às 10», reunimos em estúdio os quatro protagonistas da nova novela da TVI, «Terra Forte» — Rita Pereira, Benedita Pereira, João Catarré e José Fidalgo — para nos contarem tudo sobre as suas personagens, os bastidores das gravações e os desafios desta grande produção que estreia hoje.

  • Joana Lopes
  • Há 1h e 16min
NESTE PROGRAMA
