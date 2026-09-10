No Dois às 10, Boris dá a sua primeira entrevista após o segundo lugar no Big Brother Verão. O ex-concorrente fala sobre o amor que tem pela família e das polémicas dentro da casa.
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Fora do Big Brother Verão, Boris acaba em lágrimas: «Ver que belisquei um bocadinho a minha família magoa-me»
- Dois às 10
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