Durante o anúncio do evento com Numeiro, Diogo Maia decidiu lançar uma provocação direta a Zé Andrade, antigo companheiro de Liliana Oliveira.
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Fora do Secret Story, Diogo deixa desafio a Zé
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