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Fora do Secret Story, Eva descobre palavras de Diogo: «Mentiras»

No “Dois às 10”, recebemos Eva, a vencedora do “Secret Story 10” para falar sobre a experiência vivida dentro da casa, os desafios e aprendizagens ao longo do programa e ainda sobre como têm sido os primeiros momentos cá fora.

  • Dois às 10
  • Há 3h e 33min
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