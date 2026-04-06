À chegada a estúdio, Norberto não perdeu tempo e quis descobrir um dos segredos que mais curiosidade lhe despertava dentro da casa: o de Hélder.
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Fora do «Secret Story», Norberto descobre segredo de Hélder
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