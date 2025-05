Francisco Macau revela segredo para corpo perfeito na menopausa

No «Dois às 10», Francisco Macau reforça que a musculação é essencial para combater a flacidez e celulite que podem surgir na menopausa. O personal trainer aconselha a prática regular de exercício físico e uma alimentação com mais proteína para ajudar as mulheres a manterem-se ativas e saudáveis durante esta fase da vida. Francisco Macau partilhou que tem recebido inúmeras mensagens de mulheres com mais de 50 anos que se consideram "um caso perdido", mas que com a ajuda certa, conseguem obter resultados. Saiba mais em TVI Player