Francisco Vale é o responsável por Cristina Ferreira e João Monteiro estarem juntos? Apresentadora reage: «Vou pensar em ti para padrinho»

  • Joana Lopes
  • Há 1h e 25min
O Secret Story está de volta!
No «Dois às 10», Francisco Vale revela tudo sobre o fim da relação com Jéssica Galhofas. Depois de se terem conhecido no «Big Brother 2023» e de viverem uma relação intensa dentro e fora da casa, o casal decidiu seguir caminhos separados ao fim de um ano. O término não foi fácil, mas Francisco escolheu focar-se no seu bem-estar e embarcou numa verdadeira transformação pessoal. Hoje, mais confiante e na melhor forma física de sempre, o ex-concorrente fala abertamente sobre os desafios da separação, a pressão de viver um amor sob os olhos do público e a forma como o ginásio se tornou o seu escape emocional.

