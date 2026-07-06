No “Dois às 10”, Cinha Jardim, Adriano Silva Martins e Gonçalo Quinaz comentam a última gala do “Big Brother Verão”, marcada por momentos de tensão, surpresas e várias opiniões sobre o desempenho dos concorrentes. Durante a conversa, uma frase de Mariana Sá gerou polémica.
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Frase de Mariana Sá gera polémica. Cláudio Ramos questiona Gonçalo Quinaz: “Ela disse-te?”
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Frase de Mariana Sá gera polémica. Cláudio Ramos questiona Gonçalo Quinaz: “Ela disse-te?”
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