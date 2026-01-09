Frieiras, dormência ou formigueiro nas mãos são sintomas de uma doença que pode ser mais grave do que parece

No "Dois às 10", dedicamo-nos ao tema da saúde numa época particularmente exigente, em que o frio se intensifica e traz consigo novos desafios para o bem-estar físico e emocional. Abordamos cuidados essenciais, alertas importantes e conselhos práticos para enfrentar as baixas temperaturas com mais proteção, equilíbrio e qualidade de vida.