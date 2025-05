Frigorífico leva casa a ser destruída pelas chamas e deixa família desalojada

No «Dois às 10», Solange e André Grilo partilham a devastação causada por um incêndio na sua casa, que destruiu completamente a cozinha e danificou os restantes compartimentos com fumo. O casal, juntamente com as duas filhas, ficou desalojado. A família descreve o choque e a tristeza de perder o lar que construíram com tanto esforço e sacrifício ao longo de cinco anos. Saiba mais em TVI Player