Gabriel e Margarida: amizade chega ao fim! - Gabriel revela os motivos da zanga

Carla Anes

Hoje às 11:45

No «Dois às 10», Gabriel Sousa explica como a sua amizade com Margarida chegou ao fim. Gabriel conta que tudo começou com um jantar de aniversário de Inês, onde conversas sobre Margarida geraram ciúmes e afastamento. O concorrente revela ainda ter-se aproximado de outros participantes.