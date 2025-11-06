Ganhou o Festival da Canção em 1986, tornou-se um ícone da música portuguesa e, quatro décadas depois, regressa com uma grande novidade

No «Dois às 10», recebemos a cantora Dora, que conquistou o público com o tema inesquecível «Não sejas mau p’ra mim». Quarenta anos depois, a artista regressa com um novo trabalho — o álbum «Dora» — onde revisita a sua trajetória e apresenta novas sonoridades, marcando uma celebração especial da sua carreira e da música portuguesa.