No “Dois às 10”, conhecemos a inspiradora história de Márcia e Sara, gémeas que, apesar de serem cegas, nunca deixaram que isso limitasse os seus sonhos. Autónomas, determinadas e apaixonadas pelo desporto, são exemplo de superação e mostram-nos como a força de vontade pode vencer qualquer obstáculo.
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Gémeas cegas explicam como percebem as diferenças entre si: “Sei que ela é diferente de mim”
- Dois às 10
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