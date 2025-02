DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Georgina e Cristina Ferreira numa conversa hilariante, em direto. Descubra o que aconteceu!

Carla Anes

Há 2h e 59min

No «Dois às 10», Cristina Ferreira protagoniza um momento divertido com uma espectadora chamada Georgina. Durante a conversa, Cristina brinca com Georgina, questionando-a sobre a sua nacionalidade e se é espanhola. A espectadora, entre risos, esclarece o mal-entendido. O momento descontraído e bem-humorado entre ambas diverte o público. Saiba mais em TVI Player