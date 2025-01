DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Georgina Rodríguez celebra 31 anos com prenda milionária - Cristina Ferreira: «Aquilo é um acontecimento!»

Carla Anes

Hoje às 10:18

No «Dois às 10», os comentadores discutiram a celebração do aniversário de Georgina Rodríguez. A modelo e empresária presenteou-se a si própria com uma luxuosa carteira avaliada em 80 mil euros, facto que gerou uma discussão animada entre os presentes.