No «Dois às 10», as imagens de Georgina Rodríguez numa praia portuguesa causam alvoroço em estúdio, num tema que mistura férias, luxo e muita curiosidade. A conversa em «Conversas de Café» gira em torno da passagem da influenciadora por Portugal e das reações que a sua presença continua a provocar.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Georgina Rodríguez visita praia portuguesa e causa "alvoroço" no «Dois às 10»
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
13:17
Georgina Rodríguez visita praia portuguesa e causa "alvoroço" no «Dois às 10»
Há 3h e 32min
05:30
Cristina Ferreira sobre casamento mediático: «Já deu em divórcio e não temos a noiva»
Há 3h e 48min
06:01
Cristina Ferreira reage às recentes notícias sobre Ruth Marlene: «Alguém tem noção do que é isto?»
Há 3h e 15min
01:16
Cristina Ferreira recebe mensagem sobre Ruth Marlene: «Deu um concerto e chorou em palco»
Há 3h e 3min
09:42
Depois de vencer o primeiro linfoma, Marisa enfrentou de novo o pesadelo
Há 2h e 11min
08:34
Cláudio Ramos surpreende convidada: «Se a faz mais feliz, eu ofereço-lhe a cadeira elétrica»
Há 2h e 6min
16:00
Após acidente que o deixou em perigo, Rodrigo sonhou com a mãe que morreu quando ele tinha nove anos: «Ninguém me sabe explicar»
Há 1h e 51min
Mais Vistos
11:19
Ana tem 23 anos e 120 quilos: «Eu estou gorda mas posso viver e vestir uma roupa bonita»
Ontem às 11:12
06:01
Cristina Ferreira reage às recentes notícias sobre Ruth Marlene: «Alguém tem noção do que é isto?»
Há 3h e 15min
01:18
Cristina Ferreira e Cláudio Ramos abrem programa com homenagem a Luís Represas: «Tivemos com ele momentos muito felizes»
Ontem às 09:54
05:30
Cristina Ferreira sobre casamento mediático: «Já deu em divórcio e não temos a noiva»
Há 3h e 48min
05:39
Cláudio Ramos recebe notícia sobre famoso português: “Acabou mesmo agora de dizer. Foi internado no hospital”
16 jul, 10:46
06:53
Ao ouvir falar de problema de saúde do Chef Hernâni, Goucha liga para o Dois às 10: «Estava com os sintomas que eu tive»
Ontem às 10:21