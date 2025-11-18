VÍDEO SEGUINTE
Gisela perdeu o amor da sua vida para um cancro: «Feliz como fui, já nunca mais vou ser»

No «Dois às 10», Gisela abre o coração e confessa com lágrimas que, depois de perder Orlando para um cancro no cérebro há apenas nove meses, feliz como foi ao lado dele durante quase 40 anos já nunca mais vai ser.

  • Hoje às 11:50
