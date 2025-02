DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Gonçalo foi esfaqueado pelo próprio pai e recorda ataque: «Pensei que íamos morrer»

Carla Anes

Há 2h e 6min

No «Dois às 10», Gonçalo Carvalho recordou o dia em que o progenitor o atacou a si e à sua mãe. Depois de uma discussão, o progenitor esfaqueou Gonçalo três vezes nas costas e uma na perna, e esfaqueou também a sua mãe. Gonçalo e a mãe fugiram para a escada e a tia chamou o 112. O progenitor barricou-se no apartamento com uma faca.

