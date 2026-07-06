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Gonçalo Quinaz admite desagrado com concorrente do “Big Brother Verão”: “Não estou a simpatizar com esta postura”

No “Dois às 10”, Cinha Jardim, Adriano Silva Martins e Gonçalo Quinaz comentam a última gala do “Big Brother Verão”, marcada por momentos de tensão, surpresas e várias opiniões sobre o desempenho dos concorrentes. Durante a conversa, Gonçalo Quinaz mostrou-se crítico em relação à postura de um dos concorrentes.

  • Dois às 10
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