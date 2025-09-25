No «Dois às 10», Gonçalo Quinaz, Cláudia Jacques, Luísa Castel-Branco e Adriano Silva Martins juntam-se a Cristina Ferreira para comentar as últimas notícias do mundo dos famosos. A equipa analisa os temas do momento com perspicácia, acrescentando alguma polémica e boas doses de humor.
Gonçalo Quinaz anuncia separação polémica de figuras públicas: «Eu sabia que aquilo era uma questão de tempo»
- Joana Lopes
- Há 2h e 39min
01:29
Gonçalo Quinaz anuncia separação polémica de figuras públicas: «Eu sabia que aquilo era uma questão de tempo»
Há 2h e 39min
04:27
Programa das manhãs começa de forma inédita
Há 2h e 51min
03:44
Cristina Ferreira abre o coração: «Tenho cada vez mais apreço por estes dois»
Há 2h e 43min
04:24
Saiba quais são os dois alimentos proibidos na dieta da realeza
Há 2h e 35min
04:24
Vídeo de Cristiano Ronaldo com os filhos derrete Cristina Ferreira
Há 2h e 25min
01:45
Jéssica Antunes denuncia roubo no casamento com Rui Figueiredo e aponta o culpado
Há 2h e 18min
01:26
Chef Hernâni Ermida prepara peito de pato com figo
Há 2h e 14min
08:09
Pedro Teixeira e Roberto Pereira enfrentam perguntas picantes
Há 1h e 53min
03:59
A «ministra feliz»: Conheça o outro lado de Ana Mendes Godinho, candidata à Câmara Municipal de Sintra
Há 1h e 38min
02:38
Camila teve cancro com apenas três meses de vida
Há 1h e 3min
02:38
Filipe soube que a filha de 3 meses tinha cancro por telefone
Há 1h e 2min
06:32
Com apenas oito anos, Sara assumiu o papel de «mãe» em casa: «O meu pai ia pedir-me para fazer tarefas [domésticas]»
Há 54 min