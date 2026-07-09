No “Dois às 10”, Gonçalo Quinaz surpreendeu Cláudio Ramos ao deixar um aviso em direto relacionado com João Palhinha. O comentador revelou que o jogador poderá não estar satisfeito com o apresentador, dando origem a um momento de curiosidade e boa disposição em estúdio.
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Gonçalo Quinaz deixa aviso a Cláudio Ramos sobre figura pública: “Não sei se ele está muito contente contigo”
- Dois às 10
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Gonçalo Quinaz deixa aviso a Cláudio Ramos sobre figura pública: “Não sei se ele está muito contente contigo”
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