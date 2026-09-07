Gonçalo Quinaz destaca concorrente do “Big Brother All Stars”: “Ele é diferente dos demais”

No “Dois às 10”, comentamos tudo sobre a estreia do “Big Brother All Stars”. A primeira gala, conduzida por Maria Botelho Moniz, deu muito que falar e, por isso, juntamo-nos à Inês Morais, ao Gonçalo Quinaz e ao Adriano Silva Martins para analisar os grandes momentos, as surpresas e tudo o que marcou esta estreia.