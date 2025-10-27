No «Dois às 10», fazemos a análise completa da 7.ª gala do «Secret Story 9». Os momentos mais marcantes, as discussões que deram que falar e as surpresas da noite são tema de conversa com os nossos comentadores de sempre — Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins.
Gonçalo Quinaz elogia Liliana: «Esta miúda tem muito mérito»
03:51
Gonçalo Quinaz elogia Liliana: «Esta miúda tem muito mérito»
Hoje às 10:08
04:29
Gonçalo Quinaz sobre a saída de Rui do «Secret Story 9»: «Nada acrescentou»
Hoje às 10:01
03:51
Adriano Silva Martins sobre Liliana: «Tem muita noção daquilo que está a fazer lá dentro»
Hoje às 10:07
03:42
Cláudio Ramos sobre Liliana e Fábio: «Tem uma relação com este homem tóxica»
Hoje às 10:18
07:09
Gonçalo Quinaz sobre Fábio: «Está a ser influenciado e manipulado pelos outros»
Hoje às 10:27
06:40
Cinha Jardim e Gonçalo Quinaz entram em desacordo: «Se me deixasses falar...»
Hoje às 10:33
08:44
Adriano Silva Martins sobre Ana Cristina: «É mais amiga da Raquel do que a Raquel dela»
Hoje às 10:45
08:44
Cristina Ferreira sobre Marisa Susana: «É o curto-circuito deles todos»
Hoje às 10:46
10:24
02:43
