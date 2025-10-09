No «Dois às 10», comentamos as novidades do momento na casa do «Secret Story 9». É dia de ficarmos a par de tudo o que tem acontecido entre os concorrentes, das dinâmicas mais intensas às polémicas que estão a dar que falar. Para isso, contamos com a companhia dos comentadores Luísa Castel-Branco, Gonçalo Quinaz e Cinha Jardim, que trazem sempre perspetivas únicas, boa disposição e muitas opiniões sobre os últimos acontecimentos do reality show.
Gonçalo Quinaz expõe atitude de Pedro Jorge: «Eu tenho sentido vergonha alheia deste Pedro Jorge»
- Joana Lopes
- Hoje às 10:05
Gonçalo Quinaz expõe atitude de Pedro Jorge: «Eu tenho sentido vergonha alheia deste Pedro Jorge»
Postura de Marisa perante Liliana deixa Pedro Jorge inseguro? Cinha Jardim afirma: «Ficou preocupado com aquilo que a mulher disse»
Cristina Ferreira justifica discurso sobre Liliana no Especial do «Secret Story 9»: «Não gosto de ver ninguém no chão»
Cristina Ferreira defende Liliana: «Eu aplaudo o facto de ela ter tomado decisões na sua vida»
Cristina Ferreira enaltece atitude de Leandro com Liliana após o Especial do «Secret Story 9»
Gonçalo Quinaz defende Liliana: «Ela foi submetida a um ataque, parecia uma assassinada em tribunal a ser apedrejada por todos»
Cláudio Ramos defende Liliana: «Vou ficar ao lado da Liliana até ao fim do programa»
Cristina Ferreira assume posição em relação a Liliana: «Prefiro dar a mão»
Cristina Ferreira faz esclarecimento sobre a participação de Liliana e Zé n’ «A Sentença»: «Foram figurantes, como já foram milhares de pessoas»
Cristina Ferreira sobre Liliana: «A Liliana não tem de ficar com o Zé só porque o Zé está a sofrer»
Apresentadora da TVI vira feirante. Saiba de quem se trata
Candidato à presidência do Benfica confessa: «Com 11 anos, disse que gostava de ser presidente do Benfica»
João Noronha Lopes, candidato à presidência do Benfica, promete «transformar o Benfica em algo melhor»
Este é o ritual de João Noronha Lopes quando o Benfica perde um jogo
João Noronha Lopes afirma: «Vou ganhar as eleições do Benfica e digo isto com humildade»
Com apenas 16 anos, Bruna Rafaela sofreu grave acidente de viação: «Morri e voltei a renascer»
