Gonçalo Quinaz justifica atitude de Vera com Dylan: «A razão está do lado dela»

No «Dois às 10», fazemos a análise completa da 6.ª gala do «Secret Story». Depois de uma noite cheia de surpresas, emoções e momentos intensos, recebemos em estúdio os nossos comentadores residentes — Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins — para partilharem todas as opiniões, reações e bastidores deste reality show que continua a dar que falar.

  • Joana Lopes
  • Há 2h e 5min
