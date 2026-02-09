No "Dois às 10", Gonçalo Quinaz comenta acessório no visual de Cláudio Ramos.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Gonçalo Quinaz repara em pormenor no visual de Cláudio Ramos: “Não estou a perceber”
- Joana Lopes
- Há 1h e 10min
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
03:23
Gonçalo Quinaz repara em pormenor no visual de Cláudio Ramos: “Não estou a perceber”
Há 1h e 10min
01:23
Cristina Ferreira reage aos resultados eleitorais e menciona Cláudio Ramos: “Dos únicos sítios onde André Ventura ganhou foi no concelho deste rapaz”
Há 1h e 19min
04:04
Cláudio Ramos compara recruta da “1.ª Companhia” com Pedro Jorge: “Se não me quiserem dar razão, não dão”
Há 57 min
09:14
Adriano Silva Martins defende Andrea Soares: “Não percebo a onda de ódio que há à volta dela”
Há 44 min
04:43
Cláudio Ramos faz confissão: “Chorei muito com o Nuno Janeiro”
Há 38 min
04:16
Cláudio Ramos enaltece Noélia: “Ela é diferente dos outros”
Há 35 min
03:37
Quem vai vencer a "1.ª Companhia"? Conheça os palpites
Há 32 min
08:46
Andrea Soares revela os sinais que lhe mostraram que seria expulsa
Há 7 min
08:46
Andrea Soares reage a críticas: “Não me importo com aquilo que pensam ou dizem de mim”
Há 6 min