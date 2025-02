Gonçalo Quinaz revela, em direto, quem serão os seus padrinhos de casamento - Surpreenda-se!

Carla Anes

Há 3h e 39min

No «Dois às 10», Gonçalo Quinaz partilhou a alegria do batizado do seu filho, António. O evento, que teve de ser adiado por duas vezes devido a problemas de saúde do avô de Quinaz e a um problema de saúde do filho, foi finalmente realizado e marcou um dia especial para a família. A cerimónia contou com a presença de familiares próximos. Questionado sobre o casamento o comentadora revela que Cinha Jardim será a sua madrinha.

