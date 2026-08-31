No “Dois às 10”, comentamos tudo o que aconteceu ontem na 11.ª gala do “Big Brother Verão”.
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Gonçalo Quinaz sobre a mulher de Boris: “Houve falta de transparência da parte dela”
- Dois às 10
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NESTE PROGRAMA
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Gonçalo Quinaz sobre a mulher de Boris: “Houve falta de transparência da parte dela”
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Após polémica gala do “Big Brother Verão”, Cristina Ferreira dá a palavra a Cláudio Ramos: “Ele tem coisas para dizer e tem de dizer”
Ontem às 10:16
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Ontem às 10:21
06:59
Cláudio Ramos sobre concorrente do “Big Brother Verão”: “Não merecia estar numa final”
Ontem às 10:36
05:33
Sem dúvidas. Cláudio Ramos já tem um favorito para vencer o “Big Brother Verão”
Ontem às 10:51
07:45
Caos no estúdio. Cláudio Ramos discorda de Gonçalo Quinaz e abandona conversa
Ontem às 10:53
01:39
Tatiana recebeu um telefonema que mudou tudo: “Está a falar a sério?”
Ontem às 11:18
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Tatiana expõe comportamentos de Vanessa com Boris e aponta sinais de interesse: “Eu vi”
Ontem às 11:21
04:59
Tatiana sobre comportamentos de Boris com Vanessa: “Ele deixava-se levar”
Ontem às 11:28
06:08
Cláudio Ramos confronta Tatiana: “Eu acho que tu eras manipuladora”. Eis a reação da ex-concorrente
Ontem às 11:38
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Após desabafo, Tatiana confessa que ainda ama o ex-companheiro: “Se ele deixar de ouvir outras pessoas, as coisas iam correr bem”
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Tatiana emociona-se ao receber mensagens de pessoas especiais em direto
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