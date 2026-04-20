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Gonçalo Quinaz sobre Eva: “Vai ganhar sem merecer”

No “Dois às 10”, Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins comentam a gala de domingo do “Secret Story 10”, analisando ao detalhe as emoções fortes que marcaram a noite. O trio debate ainda as dinâmicas da casa, as estratégias e os momentos mais surpreendentes que estão a dar que falar.

  • Dois às 10
  • Há 2h e 31min
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